به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، مهرداد محلوجی معاون پژوهشی مرکز اصفهان و مجری طرح های جو و تریتیکاله و ساریخانی مجری طرح های غلات ایستگاه زرقان فارس به منظور معرفی ارقام جدید مناسب تریتیکاله از نظر کمی و کیفی با همکاری بخش تحقیقات علوم دامی هر دو مرکز در حال اجرای طرح سفارشی سه ساله به سفارش سازمان جهاد کشاورزی هستند.

هدف از اجرای این طرح، دستیابی به ارقام سازگار متحمل در اقلیم معتدل خشک به منظور تولید علوفه کم آب بر پاییز، در کاهش خلاء تولید علوفه و دستیابی به تولید پایدار است.