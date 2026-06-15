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میزان مصرف گاز در بخش صنایع آجر ۸۵ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اقدامهای این شرکت در مدیریت مصرف بهینه گاز به ویژه در بخش صنایع گفت: تمرکز یکی از پنج شرکت کارور بزرگ در استان اصفهان بر روی صنایع آجر است که تلاش میکند با استفاده از فناوریهای جدید، میزان مصرف مصرف گاز در این بخش را به ۲۷ مترمکعب بهازای هر تن، یعنی بیش از ۸۵ درصد کاهش دهد.
ابراهیم محسنی هماگرانی افزود: سهم گاز در سبد انرژی استان اصفهان بیش از ۷۲ درصد است که این موضوع بهطور همزمان یک فرصت و یک تهدید به شمار میآید.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: برای امسال، بهینهسازی ۵۰۰ واحد گلخانهای در استان اصفهان هدفگذاری شده است.