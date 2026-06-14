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رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در پیامی به مناسبت رونمایی از ترجمه جدید قرآن کریم اثر علیرضا برازش، این اثر را که حاصل سالها تدبر و بهرهگیری از معارف اهلبیت (ع) است، زمینهساز انس بیشتر جامعه با کلام وحی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، درپی رونمایی از ترجمه نوآورانه قرآن کریم، به قلم علیرضا برازش که توسط سازمان اوقاف چاپ شده و با حضور جمعی از فعالان قرآنی، فرهنگی و مسئولان در حوزه هنری برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی؛ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه پیامی صادر کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ»
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
قرآن کریم، بزرگترین موهبت الهی برای هدایت بشر و معجزه جاودانه حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم است؛ کتابی که از سرچشمه علم بیپایان الهی نازل شده و عالیترین معارف توحیدی، اخلاقی، اجتماعی، تربیتی و راهنمای سعادت دنیا و آخرت انسان را در خود جای داده است. این کتاب نورانی به زبان عربی مبین نازل گردیده تا در اوج فصاحت و بلاغت، پیام هدایت الهی را به بشر ابلاغ نماید و تا قیامت چراغ راه انسانها باشد.
بیتردید بهرهمندی ملتهای گوناگون از معارف بلند قرآن کریم، نیازمند ترجمههایی دقیق، عالمانه، روان و در عین حال وفادار به متن وحی است. هرچند گنجینه عظیم تفاسیر قرآن کریم در طول قرون متمادی توسط دانشمندان و مفسران بزرگ اسلام پدید آمده است، اما عموم مخاطبان برای انس روزانه با کلام الهی بیش از هر چیز به ترجمهای گویا و قابل فهم نیازمندند تا بتوانند با پیام آیات الهی ارتباطی نزدیکتر برقرار کنند.
در این میان، ترجمه ارزشمند استاد فرهیخته جناب آقای علیرضا برازش، حاصل سالها انس، تدبر و ممارست در معارف قرآن و آموزههای نورانی اهلبیت علیهم السلام است. از ویژگیهای برجسته این اثر، تلاش در انتقال دقیق مفاهیم قرآنی به زبان فارسی روان و بهرهگیری سنجیده از معارف روایی اهلبیت علیهم السلام در تبیین برخی از ظرائف و دقایق آیات است؛ امری که میتواند در فهم بهتر مراد الهی برای مخاطبان فارسیزبان بسیار راهگشا باشد.
سازمان اوقاف و امور خیریه که نشر فرهنگ قرآن و عترت را از رسالتهای اصلی خود میداند، توفیق یافت این اثر ارزشمند را در آستانه ماه مبارک رمضان به زیور طبع بیاراید. اگرچه به دلیل حوادث تلخ و جانکاه ناشی از تجاوز دشمنان اسلام و شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب و جمعی از فرماندهان سرافراز، شخصیتهای برجسته و هممیهنان عزیزمان، امکان برگزاری آیین رونمایی در زمان مقرر فراهم نگردید، اما امروز در فضایی آمیخته با یاد شهیدان و عطر قرآن کریم، از این خدمت فرهنگی ماندگار تجلیل میشود.
اینجانب ضمن قدردانی از تلاشهای علمی و خالصانه مترجم محترم، همه دستاندرکاران تهیه، تدوین، چاپ و انتشار این اثر را ارج مینهم و امیدوارم این ترجمه ارزشمند زمینه انس بیشتر جامعه، بهویژه نسل جوان، با کلام وحی را فراهم ساخته و گامی مؤثر در جهت تحقق مطالبه قائد شهید امت مبنی بر گسترش فرهنگ تدبر و فهم قرآن کریم باشد.
از خداوند متعال مسئلت دارم که همگان را از اهل قرآن و عاملان به قرآن قرار دهد و بر توفیقات خادمان قرآن و عترت روزافزون بیفزاید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
سیدمهدی خاموشی
نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه