به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان در جلسه ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ اعلام کرد:تاکنون ۷۵ درصد از خسارات وارده به خودروهای شخصی در استان اصفهان که در اثر جنگ تحمیلی سوم و حملات دد منشانه رژیم صهیونی-آمریکایی آسیب دیده را شرکت بیمه ایران پرداخت و تسویه شد.

منصور شیشه فروش افزود: از تعداد ۳۵۸۰ خودروی سبک، سنگین و موتور سیکلت آسیب دیده که تیم های فنی شعب شرکتهای بیمه ایران در ۱۴ شهرستان استان ارزیابی کرده اند.

وی اعلام کرد:خسارت ۲۴۵۰ دستگاه خودرو درمجموع به میزان۱۲۰ میلیارد تومان به مالکان آنان مطابق با مقررات پرداخت شده است و همچنان با تکمیل پرونده ها روند پرداخت خسارات از طریق بیمه مرکزی در حال پیگیری و اقدام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: شرکت های بیمه ای استان اصفهان آمادگی دارند در راستای انجام وظایف اجتماعی نسبت به ارایه پوشش خطر جنگ در بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی شامل ساختمان،تاسیسات و اثاثیه منزل و نیز بیمه نامه بدنه خودروهای سواری.باری و اتوبوس، مینی بوس و سایر خودروها اقدام کنند.

منصور شیشه فروش افزود: بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی شرکت های بیمه ای موظف شده اند نسبت به صدور پوشش بیمه ای خطر جنگ برای واحدهای صنعتی و غیر صنعتی با شرایط تعیین شده اقدام کنند.

وی گفت: همچنین بیمه نامه حمل و نقل کالا، بیمه نامه های حوادث انفرادی، بیمه نامه عمر و بیمه نامه های گروهی برای پرسنل واحدهای صنعتی شامل ارایه پوشش خطر جنگ در بیمه نامه ها است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد: تمامی شعب و نمایندگیهای شرکت بیمه موظف شده اند نسبت به ارایه مشاوره بیمه ای و صدور بیمه نامه های مذکور و اضافه نمودن پوشش خطر جنگ در بیمه نامه های صادره قبلی اقدام کنند.

منصور شیشه‌فروش گفت: ۶۷درصد از اماکن مسکونی آسیب دیده استان اصفهان در جنگ رمضان رفع آسیب شد و بر اساس آخرین ارزیابی های بعمل آمده با نظارت تیم های فنی شهرداری اصفهان واداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در اثر حملات ددمنشانه رژیم آمریکایی_صهیونی در جنگ تحمیلی سوم ۱۸۴۵۷ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای استان ارزیابی شده که از این تعداد ۱۰۰ واحد مسکونی نیاز به احداث مجدد داشته و۱۰۳۳ واحد نیاز به تعمیرات کلی و بقیه نیاز به تعمیرات جزئی دارد.