پخش زنده
امروز: -
تاکنون خسارت ۷۵ درصد از خودروهای آسیب دیده از جنگ در استان اصفهان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان در جلسه ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ اعلام کرد:تاکنون ۷۵ درصد از خسارات وارده به خودروهای شخصی در استان اصفهان که در اثر جنگ تحمیلی سوم و حملات دد منشانه رژیم صهیونی-آمریکایی آسیب دیده را شرکت بیمه ایران پرداخت و تسویه شد.
منصور شیشه فروش افزود: از تعداد ۳۵۸۰ خودروی سبک، سنگین و موتور سیکلت آسیب دیده که تیم های فنی شعب شرکتهای بیمه ایران در ۱۴ شهرستان استان ارزیابی کرده اند.
وی اعلام کرد:خسارت ۲۴۵۰ دستگاه خودرو درمجموع به میزان۱۲۰ میلیارد تومان به مالکان آنان مطابق با مقررات پرداخت شده است و همچنان با تکمیل پرونده ها روند پرداخت خسارات از طریق بیمه مرکزی در حال پیگیری و اقدام است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: شرکت های بیمه ای استان اصفهان آمادگی دارند در راستای انجام وظایف اجتماعی نسبت به ارایه پوشش خطر جنگ در بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی شامل ساختمان،تاسیسات و اثاثیه منزل و نیز بیمه نامه بدنه خودروهای سواری.باری و اتوبوس، مینی بوس و سایر خودروها اقدام کنند.
منصور شیشه فروش افزود: بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی شرکت های بیمه ای موظف شده اند نسبت به صدور پوشش بیمه ای خطر جنگ برای واحدهای صنعتی و غیر صنعتی با شرایط تعیین شده اقدام کنند.
وی گفت: همچنین بیمه نامه حمل و نقل کالا، بیمه نامه های حوادث انفرادی، بیمه نامه عمر و بیمه نامه های گروهی برای پرسنل واحدهای صنعتی شامل ارایه پوشش خطر جنگ در بیمه نامه ها است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد: تمامی شعب و نمایندگیهای شرکت بیمه موظف شده اند نسبت به ارایه مشاوره بیمه ای و صدور بیمه نامه های مذکور و اضافه نمودن پوشش خطر جنگ در بیمه نامه های صادره قبلی اقدام کنند.
منصور شیشهفروش گفت: ۶۷درصد از اماکن مسکونی آسیب دیده استان اصفهان در جنگ رمضان رفع آسیب شد و بر اساس آخرین ارزیابی های بعمل آمده با نظارت تیم های فنی شهرداری اصفهان واداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در اثر حملات ددمنشانه رژیم آمریکایی_صهیونی در جنگ تحمیلی سوم ۱۸۴۵۷ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای استان ارزیابی شده که از این تعداد ۱۰۰ واحد مسکونی نیاز به احداث مجدد داشته و۱۰۳۳ واحد نیاز به تعمیرات کلی و بقیه نیاز به تعمیرات جزئی دارد.