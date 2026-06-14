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رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: قاعده اصلی حاکم بر سامانه جامع صورتهای مالی، «اظهار در یکجا و استفاده در همهجا» است.
سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه حکمرانی مبتنی بر داده یکی از راهبردهای اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی است، اظهار کرد: این موضوع بارها مورد تأکید رئیسجمهور نیز قرار گرفته و تحقق آن مستلزم فراهم شدن زیرساختهای لازم، به ویژه یکپارچگی دادهها و اطلاعات است.
وی افزود: در سالهای گذشته، وجود دادههای جزیرهای و پراکنده مانع از استقرار کامل حکمرانی دادهمحور در کشور شده بود، اما اکنون با تلاش همکاران سازمان امور مالیاتی، سامانه جامع صورتهای مالی راهاندازی شده است.
سبحانیان با تشریح کارکرد این سامانه گفت: قاعده اصلی حاکم بر سامانه جامع صورتهای مالی، «اظهار در یکجا و استفاده در همهجا» است. بر این اساس، صورتهای مالی فعالان اقتصادی تنها یک بار در این سامانه ثبت میشود و تمامی دستگاههای بهرهبردار از جمله نظام بانکی، نظام مالیاتی و سایر نهادهایی که خدمات، امتیازات یا تسهیلاتی به فعالان اقتصادی ارائه میکنند، از همین اطلاعات واحد استفاده خواهند کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت در اقتصاد، زمینه استقرار عدالت را میان فعالان اقتصادی فراهم میکند و از بروز تعارضها و ارائه اطلاعات متفاوت به دستگاههای مختلف جلوگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به برخی رویههای گذشته اظهار داشت: در مواردی مشاهده میشد برخی افراد صورتهای مالی متفاوتی را به مراجع مختلف ارائه میکنند؛ بهگونهای که برای دریافت تسهیلات بانکی، وضعیت مالی خود را قویتر نشان میدادند، اما برای کاهش میزان مالیات، اطلاعات دیگری را به سازمان امور مالیاتی ارائه میکردند.
سبحانیان در پایان گفت: نتیجه چنین وضعیتی آن بود که برخی افراد هم مالیات کمتری پرداخت میکردند و هم از تسهیلات بیشتری بهرهمند میشدند؛ موضوعی که با اصول عدالت اقتصادی سازگار نیست.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای ملی از این دست و یکپارچهسازی بسترهای اطلاعاتی کشور، نقش مهمی در تحقق عدالت، افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و تأمین منافع عمومی دارد و امیدواریم با استقرار کامل این سامانه، آثار مثبت و برکات آن در آینده نزدیک بیش از پیش نمایان شود.