به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان برخوار از تحصیل ۱۴۲ هکتار اراضی ملی واقع در حریم شهرهای این شهرستان و اخذ اسناد مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

فرید شیرازی افزود: در راستای صیانت از اراضی دولتی و تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و طرح‌های حوزه مسکن، طی سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۴۲ هکتار از اراضی ملی واقع در حریم شهرهای شهرستان برخوار از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تحویل و به مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن درآمد.

وی گفت: پس از انجام مراحل قانونی و ثبتی، اسناد مالکیت این اراضی به نام دولت صادر شد که این اقدام نقش مهمی در تثبیت مالکیت دولت، جلوگیری از تعرض به اراضی و فراهم‌سازی بستر اجرای طرح‌های عمرانی و مسکن در شهرستان خواهد داشت.

فرید شیرازی با تأکید بر تداوم اقدامات برای شناسایی، تحصیل و تثبیت مالکیت اراضی دولتی تأکید کرد: حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی و مدیریت بهینه اراضی دولتی از اولویت‌های این اداره بوده و با جدیت دنبال می‌شود.