رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با تشریح عملکرد حوزه سلامت در حج ۱۴۰۵، از ارائه نزدیک به ۲۱۱ هزار خدمت درمانی و سلامت‌محور به زائران ایرانی خبر داد و گفت: با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه امسال در مشاعر مقدسه هیچ مورد فوتی ثبت نشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سیدعلی مرعشی با اشاره به خدمات گسترده حوزه درمان در حج امسال اظهار کرد: از آغاز عملیات سلامت‌محور حج تا پایان روز ۲۴ خردادماه، نزدیک به ۲۱۱ هزار خدمت درمانی به زائران ایرانی ارائه شده که شامل ویزیت‌های عمومی، تخصصی و فوق تخصصی، خدمات پرستاری، نسخه‌های دارویی، خدمات دندانپزشکی و آزمایشگاهی بوده است.

وی افزود: در این مدت ۲۸۳ زائر برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان‌های سعودی اعزام شدند و تمامی اقدامات درمانی مورد نیاز آنان با هماهنگی کامل کادر پزشکی و مراکز درمانی عربستان انجام گرفت.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با قدردانی از تلاش کادر درمان و عوامل اجرایی حج، تصریح کرد: امسال در مکه مکرمه، مدینه منوره و مشاعر مقدسه خدمات گسترده و منظمی به زائران ارائه شد. اجرای طرح پیشگیرانه به ویژه در روز دهم ذی‌الحجه و همراهی کادر درمان، راهنمایان و عوامل اجرایی با زائران در مسیر رمی جمرات، نقش مؤثری در کاهش گرمازدگی و مشکلات جسمی زائران نسبت به سال‌های گذشته داشت؛ به‌گونه‌ای که امسال در مشاعر مقدسه هیچ مورد فوتی زایران ایرانی ثبت نشد.

مرعشی همچنین به وضعیت عمومی سلامت زائران اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح دسته بندی زایران به لحاظ وضعیت سلامت، بسیاری از دغدغه‌ها و مشکلات سنوات گذشته برطرف شد.

وی افزود: خوشبختانه امسال با شیوع گسترده بیماری خاصی مواجه نبودیم و عمده مراجعات درمانی مربوط به بیماری‌های تنفسی ناشی از سرماخوردگی‌های فصلی بود.

وی درباره برنامه‌ریزی برای حج ۱۴۰۶ نیز اظهار داشت: فرآیند فراخوان و جذب کادر درمان برای حج سال آینده از هم‌اکنون آغاز شده است تا با برنامه‌ریزی زودهنگام، امکان انتخاب، آموزش و سازماندهی نیروهای درمانی با کیفیت و آمادگی بیشتری فراهم شود.