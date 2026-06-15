به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در پی اخذ حکم قطعی قضایی به نفع سازمان ملی زمین و مسکن با پیگیری‌ها و اقدامات مؤثر معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم، زمینه اجرای این حکم و بازپس‌گیری اراضی دولتی فراهم شد.

سرهنگ امیر سعید باقری افزود: این حکم با تلاش و همت کارکنان فرماندهی یگان حفاظت از اراضی استان و با پشتیبانی عوامل انتظامی در شهرستان سمیرم به اجرا درآمد که طی آن ۱۰ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش حدود ۶۰ میلیارد ریال از تصرف غیرقانونی خارج شد.

سرهنگ باقری ادامه داد: در جریان اجرای این حکم، علاوه بر خلع ید متصرفان و قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز، ۱۰ هزار مترمربع اراضی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با تأکید بر عزم جدی این مجموعه در صیانت از اراضی دولتی بیان کرد: حفاظت از حقوق عمومی و مقابله با هرگونه تعرض به اراضی ملی و دولتی با جدیت در دستور کار قرار دارد و یگان حفاظت با همکاری دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی، اقدامات لازم را در این زمینه به‌صورت مستمر دنبال می‌کند.