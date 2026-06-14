به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ آیین افتتاح ششمین کتابفروشی انتشارات امیرکبیر عصر یکشنبه ۲۴ خردادماه با یاد «کتاب‌خوان‌ترین آقای دنیا» و به نام ایران، در فضایی صمیمی و متفاوت از مراسم‌های مرسوم افتتاحیه برگزار شد.

این برنامه بیش از آنکه یک مراسم رسمی افتتاح باشد، دیداری دوباره میان خانواده بزرگ امیرکبیر، نویسندگان، شاعران، اهالی فرهنگ، رسانه و دوستداران کتاب بود و حاضران در فضایی دوستانه به گفت‌و‌گو درباره کتاب، نشر، ادبیات و مسائل فرهنگی پرداختند.

در این آیین، مجدالدین معلمی مدیرعامل انتشارات امیرکبیر، احمد مسجدجامعی قائم‌مقام رئیس مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، مسعود معینی‌پور رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سیدعارف علوی، اسماعیل امینی، حامد عسکری، اسماعیل سلطانی، مریم زندی و جمعی از فعالان حوزه فرهنگ و رسانه حضور داشتند.

کتابفروشی جدید انتشارات امیرکبیر از امروز به‌صورت رسمی در محل سابق کتابفروشی «اسم» در خیابان انقلاب اسلامی، زیر پل حافظ آغاز به کار کرده است. این کتابفروشی که با نام «حافظ» فعالیت خواهد کرد، پس از شعب فخررازی، کوثر، جیبی، بازارچه و جمهوری، ششمین کتابفروشی انتشارات امیرکبیر به شمار می‌رود.

افتتاح کتابفروشی «حافظ» را می‌توان گامی دیگر در مسیر گسترش دسترسی مخاطبان به کتاب و تقویت حضور فرهنگی انتشارات امیرکبیر در مهم‌ترین محور کتابی کشور دانست؛ مسیری که با تکیه بر سنت دیرپای این ناشر و همراهی اهالی فرهنگ و ادب ادامه خواهد یافت.