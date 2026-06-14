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معاون مرکز پزشکی حج و زیارت گفت: در حج امسال پنج درمانگاه و یک پلیکلینیک در مکه مکرمه و دو درمانگاه در مدینه منوره به صورت شبانهروزی به زائران خدمترسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر علیاکبر جنگجو با تشریح ظرفیتهای درمانی مستقر در عربستان گفت: در ایام تشریق، سه درمانگاه و یک پلیکلینیک در عرفات، پنج درمانگاه و یک پلیکلینیک در منا و یک تیم درمانی سیار در مزدلفه خدمات سلامتمحور مورد نیاز حجاج را ارائه دادند.
معاون مرکز پزشکی حج و زیارت تأکید کرد: خدمات درمانی و سلامتمحور تا زمان بازگشت آخرین گروه زائران ایرانی ادامه خواهد داشت و تمامی ظرفیتهای پزشکی و درمانی برای ارائه خدمات مطلوب به حجاج در آمادهباش کامل قرار دارند.