پخش زنده
امروز: -
عشق به رهبر شهید امت و احساس تکلیف برای شرکت در مراسم تشییع آن رهبر فقید، زمان امتحانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور را تغییر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بنابر اعلام وزارت علوم؛ تمامی امتحانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور که زمان برگزاری آنها با مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب تداخل داشته باشد؛ به زمان دیگری موکول خواهد شد.
براساس این اطلاعیه؛ برنامه زمانبندی جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.
همچنین؛ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: به منظور فراهم کردن زمینه حضور متقاضیان در آیین باشکوه وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیر ماه برگزار نمیشود و این آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه؛ ۲۵ و ۲۶ تیرماه برگزار خواهد شد.