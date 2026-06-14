دریافت کارت آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی لرستان از فردا
رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش لرستان گفت:آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی ،جمعه ۲۹ خرداد در ۱۲ منطقه استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛عابدین دریکوند گفت:آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی صبح روز جمعه ۲۹ خرداد با شرکت ۱۲ هزار و ۶۱۶ نفر داوطلب در ۱۲ شهرستان و منطقه استان لرستان برگزار خواهد شد.
رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت تحصیلی آموزش و پرورش استان لرستان گفت: در این آزمون پنج هزار و ۸۳۱ نفر داوطلب پایه هفتم برای ورود به مدارس سمپاد و ۶ هزار و ۷۸۵ نفر داوطلب پایه نهم ورود به مدارس سمپاد و نمونه دولتی شرکت می کنند.
دریکوند گفت:داوطلبان میتوانند از فردا دوشنبه ۲۵ خرداد با مراجعه به سایت سازمان سنجش، نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.