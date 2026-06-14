به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علی‌اکبر جیرسرایی گفت: مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور پیشکسوتان یادواره شهید دکتر علی لاریجانی که پیش از این قرار بود برگزار شود، با توجه به جنایات دشمن آمریکایی صهیونی به تعویق افتاد و قرار است ۲۳ تیر در شهر آمل برگزار شود.

وی افزود: این مسابقات به عنوان انتخابی تیم ملی پیشکسوتان برای حضور در رقابت‌های جهانی اردن برگزار می‌شود.

رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی با اشاره به روابط نزدیک فدراسیون با رئیس اردنی شورای کشتی آسیا، گفت: امیدوارم امسال تیم پیشکسوتان کشورمان با ترکیب کامل به مسابقات اعزام شود.

در سال‌های گذشته، کارشکنی کشور‌های اروپایی در روند صدور روادید، مانع از اعزام کامل تیم ملی به رقابت‌های جهانی شده بود که امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده، این چالش‌ها برطرف شود.