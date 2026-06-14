رویداد سرود سراسری « جانفدا » که تحت عنوان ایران یکصدا جمعه ۲۲ خرداد برگزار شد ، گروه های سرود را در ۳۱ استان و در ۱۲۰ نقطه ی مهم و زیر ساختی به هم پیوند داد تا همگی یک سرود واحد را در یک ساعت مشخص اجرا کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، رویداد ملی «ایرانِ یکصدا» همزمان با سالگرد آغاز جنگ ۱۲ روزه و در پاسخ به تهدیدات اخیر علیه زیرساخت‌ها و اماکن حیاتی جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه ۲۲ خردادماه با حضور گسترده مردم و گروه‌های سرود در ۱۲۰ نقطه راهبردی کشور برگزار شد.

در این مانور مردمی که به صورت همزمان در ۳۱ استان کشور اجرا شد، هزاران نفر از نوجوانان، جوانان و خانواده‌های ایرانی با تشکیل زنجیره‌های انسانی پیرامون مراکز زیرساختی، علمی و خدماتی، پیام وحدت، همبستگی و آمادگی ملت ایران برای صیانت از سرمایه‌های ملی را به نمایش گذاشتند.

این رویداد که با طراحی و راهبری «شهر سرود» وابسته به مرکز موسیقی مأوا برگزار شد، با شعار محوری «ایران برای مردم، مردم برای ایران» تلاش داشت نقش مردم در حفاظت از شریان‌های حیاتی کشور را به تصویر بکشد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، گروه‌های سرود «جان‌فدای ایران» به‌طور همزمان در ۱۲۰ نقطه راهبردی از جمله نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها، پل‌های مواصلاتی و مراکز علمی کشور به اجرای برنامه پرداختند. همچنین تشکیل زنجیره‌های انسانی در این مراکز، نمادی از انسجام ملی و حمایت مردمی از زیرساخت‌های حیاتی کشور بود.

برگزارکنندگان این رویداد اعلام کردند هدف از اجرای «ایرانِ یکصدا» علاوه بر تقویت همبستگی ملی، انتقال پیام ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدات و فشارهای خارجی و نیز انعکاس این پیام به افکار عمومی جهان بوده است.

حضور اقشار مختلف مردم از قومیت‌های گوناگون ایرانی با پوشش‌های محلی و سنتی، از دیگر جلوه‌های این برنامه سراسری بود که تصویری از وحدت و همدلی ملی را به نمایش گذاشت.

ویدئوی منتشرشده از این رویداد، بخشی از حضور هماهنگ مردم و گروه‌های سرود در نقاط مختلف کشور را به تصویر کشیده و به عنوان سندی ماندگار از مشارکت مردمی در این حرکت ملی مورد توجه قرار گرفته است .