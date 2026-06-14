به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع خبری گزارش دادند که صبح یکشنبه به وقت محلی دو بالگرد پس از برخورد با یکدیگر در آسمان شهر ریودوژانیرو در برزیل سقوط کردند و هر ۶ سرنشین آنها در این حادثه جان باختند.

اداره آتش‌نشانی نظامی ریودوژانیرو اعلام کرد که یکی از بالگرد‌ها بر روی یک نمایندگی خودرو که چندین وسیله نقلیه در آن پارک شده بود، سقوط کرد و باعث ایجاد آتش‌سوزی شد که اکنون خاموش شده است.

ادواردو کاوالیر شهردار ریودوژانیرو نیز تائید کرده است که در میان کشته‌شدگان این حادثه، اتباع خارجی نیز حضور دارند، هرچند جزئیات بیشتری در مورد ملیت آنها ارائه نشده است.

مقامات محلی از جمله پلیس و اداره هوانوردی برزیل تحقیقات خود را برای تعیین علت دقیق این سانحه هوایی آغاز کرده‌اند.