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هزاران نفر تحت تدابیر شدید امنیتی در تظاهرات ضد اجلاس گروه هفت شرکت کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، هزاران معترض امروز یکشنبه در ژنو گرد هم آمدند تا در یک راهپیمایی بزرگ علیه گروه هفت (G۷) شرکت کنند.
این تجمع تنها چند روز پیش از برگزاری نشست این هفته در اِویان فرانسه در حالی برگزار شد که مقامات، تدابیر امنیتی گستردهای را در شهر به اجرا گذاشته بودند.
شرکت کنندگان از حدود ساعت ۱۴ (۱۲ به وقت گرینویچ) در پارک «مون روپو» جمع شدند و یک ساعت بعد زیر پرچم ائتلاف "نه به G۷"، ائتلافی مخالف تصمیمات و تفکرات سیاسی، اقتصادی و خارجی کشورهای عضو گروه هفت، به سمت «میدان ملت» حرکت کردند.
مقامات ژنو پیش بینی کرده بودند شمار شرکت کنندگان تا ۵۰ هزار نفر برسد.
این تظاهرات در فضایی با سطح امنیتی کم سابقه برگزار شد. به گفته پلیس ژنو، بیش از ۷۴۰۰ نفر برای مدت زمان برگزاری نشست گروه هفت بسیج شدهاند، از جمله نیروهای پلیس ژنو، نیروهای اعزامی از دیگر استانهای سوئیس و نیز حدود ۴۰۰۰ نظامی ارتش این کشور.
نیروهای امنیتی فرانسه نیز روز شنبه وارد ژنو شدند تا هماهنگیهای فرامرزی را تقویت کنند.
عصر هنگام، تظاهرات در آرامش و تحت نظارت شدید ادامه داشت و گزارشی از درگیری یا مداخله پلیس منتشر نشد.
معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند با شعارهایی از جمله: "دشمنان شما با قایق نمیآیند، با جت خصوصی میآیند"، "نه به جی هفت"، "نه به فاشیسم"، "نه به امپریالیسم"، "پناهجویان خوش آمدید، امپریالیستها بروید بیرون"، و "علیه گروه هفت برای عدالت، برابری، همبستگی و صلح بیشتر".
شعارهایی که G۷ را «ائتلافی امپریالیستی» توصیف میکرد نیز سر داده شد.
شرکت کنندگان همچنین پرچمهای فلسطین حمل میکردند و شعارهایی در حمایت از فلسطین سر میدادند، از جمله: "از رود تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد. "
قرار بود این راهپیمایی در برابر دفتر سازمان ملل متحد در ژنو پایان یابد.
این رویداد در حالی برگزار میشود که ژنو تحت تدابیر شدید امنیتی مرتبط با نشست قرار دارد؛ این تدابیر شامل بسته شدن ۲۵ گذرگاه مرزی بین سوئیس و فرانسه، افزایش کنترلها در گذرگاههای بازمانده و اعمال محدودیتهای ترافیکی در چند محور اصلی میشود.
در برخی محلههای مرکز شهر و بخش قدیمی شهر، بسیاری از کسبه برای پیشگیری از خسارت، تختههای چوبی محافظ روی شیشه ویترین مغازههای خود نصب کردهاند.