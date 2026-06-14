سرمربی تیم ملی والیبال بلژیک: تعویضهای ایران شرایط بازی را تغییر داد
زانینی گفت: بازی بسیار سختی بود، چون با نتیجه دو بر صفر پیش بودیم، اما بعد از اینکه ایران چند بازیکن را تعویض کرد، از نظر تاکتیکی و فنی تغییرات زیادی ایجاد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، امانوئل زانینی، سرمربی تیم ملی والیبال بلژیک پس از پیروزی شاگردانش مقابل ایران در لیگ ملتهای جهان، اظهار داشت: بسیار خوشحال و راضی هستیم. بازی بسیار سخت و دشواری بود، چون با نتیجه دو بر صفر پیش بودیم، اما بعد از اینکه ایران چند بازیکن را تعویض کرد، طبیعتاً از نظر تاکتیکی و فنی تغییرات زیادی ایجاد شد؛ بنابراین برای ما آسان نبود که به این سرعت خودمان را با آن شرایط جدید تطبیق دهیم.
وی افزود: این هم یکی از درسهایی است که باید در چنین رقابتهایی خیلی سریع یاد بگیریم، اما در نهایت، در ست پنجم، تمام توان خود را گذاشتیم؛ هم از نظر ذهنی و هم از نظر جسمی. راه رسیدن به پیروزی را پیدا کردیم و توانستیم ست پنجم را ببریم.