سرمربی تیم ملی والیبال بلژیک: تعویض‌های ایران شرایط بازی را تغییر داد

زانینی گفت: بازی بسیار سختی بود، چون با نتیجه دو بر صفر پیش بودیم، اما بعد از اینکه ایران چند بازیکن را تعویض کرد، از نظر تاکتیکی و فنی تغییرات زیادی ایجاد شد.