به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در شبکه ایکس نوشت: من حملات امروز اسرائیل به بیروت را به شدت محکوم می‌کنم. این حملات علیرغم آتش‌بس و در زمانی رخ داد که انتظار می‌رود آمریکا و ایران به توافقی دست یابند که راه را برای حل مسالمت‌آمیز این درگیری هموار کند.

این درگیری تأثیر ویرانگری بر اقتصاد جهان دارد.

من از همه طرف‌ها می‌خواهم که در این لحظه حساس حداکثر خویشتنداری را نشان دهند و به شدت به نتیجه موفقیت‌آمیز تلاش‌های پیوسته آمریکا و ایران امیدوارم.