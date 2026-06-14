اعتراض‌ها به نشست سران گروه هفت در ژنو به خشونت کشیده شد و پلیس از گاز اشک آور برای پراکنده کردن معترضان استفاده کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه برگزاری نشست سران گروه هفت در ژنو، هزاران نفر از فعالان سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مردمی در ژنو سوئیس تظاهرات کردند. ائتلاف «نه به گروه ۷» (No-G۷) که بیش از ۶۰ انجمن، اتحادیه و گروه‌های مردمی را در بر می‌گیرد، اعلام کرده هدف این تظاهرات، اعتراض به «تمامیت خواهی و سلطه طلبی» است.

تظاهرکنندگان شعار‌هایی علیه ترامپ و رژیم اسرائیل سر دادند. سوئیس برای جلوگیری از گسترش اعتراضات، تدابیر امنیتی گسترده‌ای را در نظر گرفته و بیش از ۷۴۰۰ نیروی پلیس، امنیتی و نظامی را در مناطق مختلف این شهر مستقر کرده است.

نشست سران گروه هفت در حالی فردا آغاز می‌شود که شکاف میان دولت آمریکا و متحدان سنتی اش در پی سیاست‌های ترامپ از جمله درباره موضوع تنگه هرمز و گرینلند تعمیق شده است. گروه ۷ متشکل از سران انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا است.