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اعتراضها به نشست سران گروه هفت در ژنو به خشونت کشیده شد و پلیس از گاز اشک آور برای پراکنده کردن معترضان استفاده کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه برگزاری نشست سران گروه هفت در ژنو، هزاران نفر از فعالان سیاسی، اتحادیههای کارگری و گروههای مردمی در ژنو سوئیس تظاهرات کردند. ائتلاف «نه به گروه ۷» (No-G۷) که بیش از ۶۰ انجمن، اتحادیه و گروههای مردمی را در بر میگیرد، اعلام کرده هدف این تظاهرات، اعتراض به «تمامیت خواهی و سلطه طلبی» است.
تظاهرکنندگان شعارهایی علیه ترامپ و رژیم اسرائیل سر دادند. سوئیس برای جلوگیری از گسترش اعتراضات، تدابیر امنیتی گستردهای را در نظر گرفته و بیش از ۷۴۰۰ نیروی پلیس، امنیتی و نظامی را در مناطق مختلف این شهر مستقر کرده است.
نشست سران گروه هفت در حالی فردا آغاز میشود که شکاف میان دولت آمریکا و متحدان سنتی اش در پی سیاستهای ترامپ از جمله درباره موضوع تنگه هرمز و گرینلند تعمیق شده است. گروه ۷ متشکل از سران انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا است.