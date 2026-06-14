بیش از ۵۰ مددجوی قالیباف در شهرستان کامیاران با حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی، وارد چرخه تولید و اشتغال پایدار شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این طرح با هدف توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت و توسعه فرش‌بافی اجرا شده است.

رئیس کمیته امداد کامیاران اعلام کرد: در راستای توانمندسازی مددجویان، طرح پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در حوزه فرش‌بافی برای خانواده‌های تحت حمایت اجرا شده است.

وی افزود: این طرح با اولویت زنان سرپرست خانوار و افراد دارای مهارت قالیبافی اجرا شده و هدف آن ایجاد درآمد پایدار و کاهش وابستگی اقتصادی است.

به گفته وی، پرداخت تسهیلات از طریق صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت انجام می‌شود و مددجویان با شرایط آسان می‌توانند از این وام‌ها بهره‌مند شوند.

گفتنی است، فرش‌های تولیدی این قالیبافان علاوه بر بازار‌های داخلی، به نقاط مختلف کشور نیز ارسال می‌شود.