سیاستمدار ارشد و تحلیلگر پاکستانی با مقایسه تحولات ایران در سال ۱۹۵۳ و شرایط کنونی، تاکید کرد ایران ۲۰۲۶ نشان داد دوران کودتا‌ها و پروژه‌های تغییر نظام با حمایت خارجی به سر آمده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «مشاهد حسین سید» رئیس سابق کمیسیون امور دفاعی سنای پاکستان در واکنش به شکست دشمن آمریکایی- صهیونیستی در جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در جریان کودتای سال ۱۹۵۳ علیه دولت ایران، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا با استفاده از منابع مالی گسترده و عملیات رسانه‌ای موفق به پیشبرد اهداف خود شدند، اما شرایط امروز ایران کاملاً متفاوت است.

رئیس سابق کمیسیون امور دفاعی سنای پاکستان افزود: نه ابزار‌های مالی و نه حملات نظامی و موشکی نتوانستند زمینه تحقق سناریوی تغییر نظام در ایران را فراهم کنند و این امر بیانگر تفاوت بنیادین ایران امروز با ایران دهه ۱۹۵۰ است.

«مشاهد حسین سید» با اشاره به ناکامی تلاش‌های خارجی برای تأثیرگذاری بر ساختار سیاسی ایران، تصریح کرد: تحولات سال ۲۰۲۶ نشان داد الگو‌های قدیمی مداخله و کودتا دیگر کارایی گذشته را ندارند و ملت‌ها بیش از گذشته در برابر فشار‌های خارجی ایستادگی می‌کنند.