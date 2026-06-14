سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: هنوز عادت بازی کردن در لیگ ملت‌ها را نداریم، این یک مسابقه معمولی نیست، مسابقه ای خاص و متفاوت است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روبرتو پیاتزا پس از شکست تیمش مقابل بلژیک در لیگ ملت‌ها، در پاسخ به این سوال که در آخر مسابقه به بازیکنان چه مطلبی گفتید؟ اظهار داشت: این موضوع با بازیکنان خواهد ماند. مطمئناً از طرف من به بیرون درز نخواهد کرد، اما مطمئنم که یکی از بازیکنان درباره‌اش صحبت خواهد کرد؛ صد درصد مطمئنم. به نظر من همه چیز باید در رختکن بماند. دقیقاً می‌دانم که اینجا این‌طور نیست. واقعاً این‌طور نیست. این مشکل اصلی است.

وی گفت: نکته دوم این است که ما از آنها عقب افتادیم، چون در دو ست اول توانستند همه چیز را تمام کنند و از نظر ذهنی تمرکز و نگرش درستمان را از دست دادیم. بعد از آن، البته دوباره به بازی برگشتیم؛ در ست سوم و چهارم برگشتیم.

سرمربی تیم ملی ایران افزود: در ست پنجم، اگر درست یادم باشد، شش اشتباه در سرویس داشتیم. این یعنی هنوز عادت بازی کردن در این تورنمنت را نداریم. این یک تورنمنت معمولی نیست؛ تورنمنتی خاص و متفاوت است.