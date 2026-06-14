دست برتر پدافندی ایران

در این گزارش پیشرفت ساختار پدافند هوایی ایران از جنگ دوازده روزه تا جنگ تحمیلی سوم و افزایش قدرت آن در رهگیری جنگده‌ها و تسلیحات پنهان کاره غربی، بررسی شده است.