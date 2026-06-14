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مردم ایلام به رسم وفاداری و به یاد شهدای اقتدار، آیینهایی را در نقاط مختلف استان برگزار میکنند و امروز، این آیین در شهرستانهای مهران و چوار، برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده پیشین سپاه امیر المؤمنین استان با حضور در مراسم یادواره «شهدای اقتدار» مهران؛ بر جایگاه شهدا در تداوم سربلندی کشور تأکید کرد و به مرور رشادتها و ایستادگی بیباکانه ملت ایران در جنگهای تحمیلی اخیر پرداخت.
سردار شاکرمی به نقش تعیینکننده نیروهای مسلح و ایثارگران در عرصههای مختلف دفاعی، اشاره کرد و افزود: قدرت امروز ایران اسلامی، مرهون ایثار خونین کسانی است که در برابر دشمنان، سدی نفوذناپذیر ساختند.
همزمان با این مراسم، رژه خودرویی با مشارکت و همراهی پرشور مردم در شهر مهران برگزار شد.
همچنین؛ آیین گرامیداشت شهادت «قائد شهید و شهدای اقتدار» در شهرستان چوار برگزار شد.
در این مراسم بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تداوم حمایت قاطع از رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح و ضرورت ادامه حرکت در مسیر نورانی شهدا، تأکید شد.
سردار قدرت اله کریمیان، جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان در جمع مردم شهرستان چوار با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: در میدانهای سخت جنگهای تحمیلی، ایران اسلامی نشان داد که با اتکا به ایمان مردم، رهبری حکیمانه و قدرت نیروهای مسلح از هر تهدیدی سرافرازتر از پیش بیرون میآید و این امر پشتوانهای برای امنیت، عزت و استقلال کشور است.
در استان ایلام و طی جنگ رمضان، ۷۲ شهید، تقدیم آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی ایران شد.
از این تعداد، ۵۶ شهید بومی استان ایلام بودند.