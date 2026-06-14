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اصفهان در ارزیابیهای ملی به عنوان یکی از پنج استان برتر اقتصادی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه، این استان در حوزه بهبود فضای کسبوکار نیز رتبه نخست را کسب کرد که حاصل تلاش مجموعه مدیران و فعالان اقتصادی استان است، گفت: نخستینبار، قاب اقتصادی استان اصفهان را در سه بازه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طراحی کردیم و در همین چارچوب، تعریف هزار همت طرح سرمایهگذاری را در دستور کار قرار دادیم.
مهدی جمالی نژاد افزود: احیای واحدهای راکد، تکمیل طرحهای نیمهتمام، ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری و برگزاری جلسات فشرده ستادهای اقتصادی از جمله اقدامات انجامشده بود.
وی با اشاره به تعریف ۲۸۶ فرصت سرمایهگذاری به ارزش سه میلیارد یورو گفت: این فرصتها در قالب رویداد «ایزینکس» ارائه و با استقبال سرمایهگذاران مواجه شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان نیز با تشریح آخرین وضع طرحهای بزرگ آبی استان، به دریافت مصوبهها و تخصیصهای لازم از وزارت نیرو برای طرح انتقال آب ماندگان سمیرم اشاره کرد و گفت: این طرح حیاتی با تأمین مالی در دو جبهه کاری در حال اجراست.
علیرضا قاری قرآن افزود: جداسازی کامل آب صنایع بزرگ اصفهان با اجرای مرحله نخست انتقال آب دریا انجام شده است.
وی با بیان اینکه مرحله دوم طرح انتقال آب دریا نیازمند اعتبارات کلان ارزی است، گفت: برای تأمین مالی این بخش، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و دیگر منابع ارزی کشور در دستور کار است.
مشاور و دستیار عالی استاندار اصفهان هم با اشاره به جهش بیسابقه در توسعه انرژیهای پاک در این استان، از برنامهریزی برای دستیابی به ظرفیت هزار مگاواتی انرژی خورشیدی تا پایان سال جاری و سرمایهگذاری ۷۰ هزار میلیارد تومانی در این بخش خبر داد.
مهران فاطمی افزود: در ابتدای دولت، میزان تولید انرژی خورشیدی در استان اصفهان، ۷۰مگاوات بود که این رقم امروز با رشدی چشمگیر به ۵۸۰ مگاوات رسیده است و بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، تا پایان سال جاری به یک گیگاوات افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه اصفهان هماکنون در صدر استانهای پیشرو کشور در حوزه انرژی خورشیدی قرار دارد، گفت: در مجموع برای چشمانداز توسعه این بخش، تولید پنج هزار و ۳۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی برنامهریزی شده است که این حجم از سرمایهگذاری، اشتغالزایی برای بیش از ۴۰ هزار نفر را در استان به همراه خواهد داشت و همچنین تا کنون بیش از ۹ هزار هکتار زمین برای اجرای این طرحها به سرمایهگذاران واگذار شده است.
فاطمی همچنین با اشاره پیشتازی اصفهان در مدیریت پسماند و تولید انرژی پاک افزود: با همکاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، برنامهریزی برای احداث یک نیروگاه ۱۵ مگاواتی زیستتوده (زبالهسوز) با جذب سرمایهگذار در حال انجام است.