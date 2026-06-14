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وزارت امور خارجه و مهاجران یمن اعلام کرد: نتانیاهو بدون چراغ سبز آمریکا، دست به حماقت نمیزند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه خبری انصارالله وزارت امور خارجه و مهاجران یمن اعلام کرد: حمله امروز اسرائیل به بیروت نشان میدهد این رژیم غاصب تهدیدی واقعی برای امنیت و ثبات منطقه و جهان است و در پی تداوم هرجومرج در منطقه است.
این وزارتخانه در بیانیهای توضیح داد در حالی که دشمن از امضای یک یادداشت تفاهم سخن میگوید که همه جبههها از جمله لبنان را در بر میگیرد، رژیم اسرائیل با هدف قرار دادن پایتخت لبنان، بیروت، تلاش کرده معادله مباح دانستن تجاوز را تحمیل کند؛ همان روشی که پس از امضای توافق آتشبس در غزه دنبال کرده است.
در بیانیه آمده این همان شیوهای است که این رژیم جنایتکار در قالب تقسیم نقشهای آشکار و روشن بر اساس آن عمل میکند.
در ادامه بیانیه تأکید شده است که محور جهاد، مقاومت و قدس اجازه نخواهد داد این معادله جنایتکارانه اجرا شود، صرفنظر از چالشها و سطح تحولات میدانی.
همچنین تأکید شده که «نتانیاهو»، جنایتکار جنگی، بدون چراغ سبز آمریکا دست به هیچ اقدام ماجراجویانهای نمیزند.
این بیانیه همچنین اشاره میکند که تشدید نظامی اخیر رژیم صهیونیستی تنها به لبنان محدود نمیشود، بلکه غزه، کرانه باختری و سوریه را نیز در بر میگیرد؛ موضوعی که ماهیت رویکرد خصمانه و جنایتکارانه این رژیم را آشکار میکند.
وزارت امور خارجه در ادامه افزود ناتوانی جامعه جهانی در اتخاذ مواضع و اقدامات قاطع و بسنده کردن به بیانیههای محکومیت و ابراز نگرانی، رژیم اسرائیل را به ادامه تجاوز و اقدامات بیثباتکننده در منطقه، بهویژه در لبنان و نوار غزه، تشویق میکند.
در پایان، وزارت امور خارجه یمن بار دیگر تأکید کرد که یمن در مقابله با تجاوز صهیونیستی، با همه ابزارهای ممکن در کنار مقاومت لبنان خواهد ایستاد.