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ایستادگی جانفدایان لرستانی در قرار ۱۰۵ سنگر ولایت و مقاومت همچنان با اقتدار ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مردم ولایی و انقلابی غیور لرستان در یکصد و پنجمین شب پایداری و ایستادگی در سنگر خیابان با مشت های گره کرده فریاد خونخواهی امام شهید را سر دادند و با تجدید بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنهای(مدظله العالی)حمایت خود را از نیروهای مسلح و تمامیت ارضی ایران اسلامی اعلام کردند.
در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جان فدای شهرستان خرم آباد پیام همدلی و ایستادن پای وطن ،حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را از میدانهای شهر به جهانیان مخابره کردند.