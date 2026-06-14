به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مردم ولایی و انقلابی غیور لرستان در یکصد و پنجمین شب پایداری و ایستادگی در سنگر خیابان با مشت های گره کرده فریاد خونخواهی امام شهید را سر دادند و با تجدید بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله العالی)حمایت خود را از نیروهای مسلح و تمامیت ارضی ایران اسلامی اعلام کردند.

در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جان فدای شهرستان خرم آباد پیام همدلی و ایستادن پای وطن ،حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را از میدان‌های شهر به جهانیان مخابره کردند.





