وزیر راه و شهرسازی: تضمین بار، حلقه تکمیل‌کننده توسعه ریلی

وزیر راه و شهرسازی: تضمین بار، حلقه تکمیل‌کننده توسعه ریلی



به گزارش خبرنگار گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صداوسیما؛ فرزانه صادق در آیین امضای پنج تفاهم‌نامه همکاری در حوزه توسعه حمل‌ونقل ریلی با حضور بخش خصوصی گفت: این پنجمین نشست مشترک با فعالان بخش خصوصی در حوزه ریلی است و دولت تلاش دارد با ایجاد بستر‌های لازم، زمینه حضور و سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر بخش خصوصی در این حوزه را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه توسعه ریلی از اولویت‌های دولت چهاردهم است، افزود: توسعه کریدور‌های ریلی، تکمیل پروژه‌های زیرساختی و اتصال مراکز مهم اقتصادی و تجاری به شبکه ریلی کشور با جدیت دنبال می‌شود. تکمیل اتصال ریلی زاهدان به چابهار نیز از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه ترانزیت و افزایش سهم ایران در کریدور‌های بین‌المللی داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در نشست‌های گذشته تمرکز همکاری‌ها بیشتر بر توسعه و تأمین ناوگان ریلی بود، اما در تفاهم‌نامه‌های امروز، توسعه زیرساخت‌های پشتیبان، مراکز لجستیکی و زنجیره تأمین بار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

صادق با اشاره به برنامه افزایش ظرفیت حمل بار در سرخس از ۶ به ۱۸ میلیون تن، تأکید کرد: سرخس یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ریلی کشور در ارتباط با کشور‌های آسیای میانه است و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل در این منطقه می‌تواند نقش مهمی در افزایش ترانزیت، توسعه تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به حمل کالا‌های اساسی در زمان جنگ از بنادر جنوبی گفت: این تجربه نشان داد توسعه مراکز لجستیکی و پایانه‌های مرزی تا چه اندازه در حفظ پایداری زنجیره تأمین کشور اهمیت دارد و می‌تواند بخشی از نیاز‌های حمل‌ونقلی کشور را در شرایط خاص پوشش دهد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت تضمین بار در توسعه حمل‌ونقل ریلی افزود: حضور شرکت‌های خصوصی در تفاهم‌نامه‌های امروز علاوه بر سرمایه‌گذاری، به معنای تضمین بار برای شبکه ریلی و مراکز لجستیکی کشور است؛ موضوعی که می‌تواند بهره‌وری پروژه‌های ریلی را افزایش دهد و زمینه توسعه پایدار این بخش را فراهم کند.

صادق توسعه حمل‌ونقل ترکیبی و اتصال ریل به دریا را از دیگر برنامه‌های مهم وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: اتصال مؤثر بنادر به شبکه ریلی و انتقال مستقیم کالا از کشتی به قطار، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش سرعت جابه‌جایی کالا و تقویت جایگاه ترانزیتی کشور خواهد داشت.

وی همکاری با بنیاد مستضعفان، شرکت‌های لجستیکی و سایر مجموعه‌های اقتصادی را گامی مهم در توسعه پایانه‌های بار و مراکز لجستیکی دانست و افزود: این همکاری‌ها علاوه بر افزایش سهم ریل در جابه‌جایی کالا، به رونق تجارت، توسعه ترانزیت کمک خواهد کرد.