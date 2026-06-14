ایستادگی، انسجام و یکپارچگی ملت در مسیری که با هدایت رهبری روشن شده است

مردم غیور ایران در یکصد و ششمین شب از تجمعات خود، جلوه باشکوه دیگری از وحدت و همدلی را به نمایش گذاشتند و بر حمایت قاطع خود از مسیر ولایت و تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند.