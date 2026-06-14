به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب ایل‌بیگی، مدیرعامل این موسسه در سفر به استان آذربایجان شرقی با همراهی اعضای شورای شهر، معاون شهردار و برخی دیگر از مسئولان شهری و استانی با حضور در شهرستان مرند از مراحل پایانی و آماده‌سازی پردیس سینمایی امیدمرند بازدید کرد.

در این بازدید، ایل‌بیگی با اشاره پیشینه فرهنگی شهرستان مرند گفت: ظرفیت‌های فرهنگی بدون توسعه زیرساخت معنا و مفهومی نخواهد داشت لذا شهرستان مرند با پیشینه غنی فرهنگی و سابقه طولانی تمدنی متأسفانه در حوزه زیرساخت‌های فرهنگی و سینمایی دچار کمبود است.‌ از طرفی این شهر از موقعیت جغرافیایی راهبردی برخوردار است و از آن به‌عنوان یکی از شاهراه‌های ارتباطی در غرب ایران نام می‌برند. از همین رو توسعه و ارتقا زیرساخت‌های سینمایی و فرهنگی در این منطقه بسیار حائز اهمیت است.

وی پیرامون کار ویژه‌های جدید در شورا‌های استانی سینما در سال جاری نیز افزود: با توجه به سیاست‌های شورای استانی سینما در امسال، موضوع های حمایتی و حق‌السهم طرفین استانی و سازمانی در شورا مشخص خواهد شد، لذا ما منتظر برگزاری شورای استانی سینما با حضور استاندار و مدیران استانی خواهیم بود تا در این شورا که به‌تبع بخشی از آن مربوط به وضعیت زیرساخت‌ها و سالن‌های سینما است تبادل‌نظر صورت خواهد گرفت طرفین برای تکمیل و راه‌اندازی، تفاهم‌نامه‌های را منعقد کنند و از همین رو امیدواریم با تشکیل شورای استانی سینما در استان آذربایجان شرقی، نیاز‌های پردیس سینمایی امیدمرند مطرح و برای حمایت مورد تصویب قرار بگیرد.

مدیرعامل موسسه سینماشهر در پایان با اشاره به ظرفیت پردیس سینمایی امیدمرند نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان مرند فاقد سینما بوده بنابراین مردم و خانواده‌های علاقه‌مند برای تماشای فیلم‌های روز در سالن‌های مجهز و مناسب می‌بایست به نزدیک‌ترین سینما یعنی شهر تبریز با ۷۰ کیلومتر فاصله مراجع می‌کردند که همین امر باعث ایجاد موانع و دشواری‌های فراوان شده بود، لذا با اهتمام ویژه شهرداری و شورای شهر، پردیس سینمایی امید مرند با ظرفیت ۳۵۰ صندلی و ۴ سالن مراحل پایانی ساخت و آماده‌سازی را سپری می‌کند و امیدوارم به‌زودی آماده بهره‌برداری و چراغ سینما در این شهرستان روشن شود تا در مرند با توجه به علاقه و اشتیاق جوانان به سینما شاهد ایجاد پاتوق فرهنگی مناسب و مطلوب برای خانواده‌ها و جوانان باشیم.