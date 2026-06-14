عضو ارشد جنبش انصارالله یمن در اظهاراتی حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت را محکوم و تاکید کرد: تردیدی در شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست و پیروزی محور جهاد و مقاومت نیز مانند خورشید واضح و آشکار است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نصرالدین عامر عضو ارشد جنبش انصارالله یمن در صفحه شخصی خود در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت، نوشت: جهان باید درک کند که این رژیم اشغالگر و غاصب اسرائیلی هرگز اجازه نخواهد داد که منطقه یا اقتصاد جهانی به ثبات برسد و آنها (جامعه جهانی) باید مسئولیت خود را در قبال این موضوع بپذیرند و پیامد‌ها و نتایج آن را تحمل کنند..

عامر تاکید کرد: محور جهاد و مقاومت با اطاعت از خدا، پایبندی به رهنمود‌های او و اعتماد به وعده پیروزی، به وظیفه خود در دفاع از ملت‌های اسلامی عمل خواهد کرد.

او خطاب به کسانی که ادعای پیروزی رژیم صهیونیستی و آمریکا را دارند، گفت: از بوق‌های نفاق انتظار دارم که به همان روشی که خود را درباره پیروزی صهیونیست‌ها قانع کرده‌اند، سران رژیم صهیونیستی را نیز قانع کنند که پیروز شده‌اند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی عصر یکشنبه حمله‌ای هوایی به ضاحیه جنوبی بیروت انجام دادند. در همین راستا، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی هدف قرار دادن اهداف حزب‌الله در این حمله شد.

سازمان دفاع مدنی لبنان اعلام کرد که در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت، تاکنون سه نفر شهید و ۶ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی علیه این کشور از ۲ مارس ۲۰۲۶ تاکنون به شهادت ۳ هزار و ۷۸۳ نفر منجر شده است.

طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان همچنین در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به این کشور تاکنون ۱۱ هزار و ۶۹۹ نفر زخمی شده‌اند.