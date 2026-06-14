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در پی سقوط یک هواپیمای شخصی در نزدیکی فرودگاه «باتلر مموریال» در ایالت میسوری امریکا، دستکم ۱۲ تن جان باختند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از رسانههای امریکایی، این هواپیما که حوالی ساعت ۱۱ پیش از ظهر از این فرودگاه پرواز کرده بود، به دلایل نامعلوم در نزدیکی بزرگراه ۴۹ از مسیر خود منحرف شده و سقوط کرده است.
پلیس بزرگراه میسوری گفته است که تمامی ۱۲ سرنشین این هواپیما، شامل ۱۱ چترباز و یک خلبان، در این حادثه جان باختهاند.
به گفته مقامهای محلی، نیروهای امدادی، اداره هوانوردی فدرال و هیئت ملی ایمنی حملونقل امریکا در محل حادثه حضور یافته و بررسیهای ابتدایی برای شناسایی علت سقوط آغاز شده است.
همچنین گزارش شده که احتمال بررسی موضوع پرش چتربازان پیش از سقوط نیز در دست تحقیق است.
مقامهای محلی گفتهاند که روند بررسی این حادثه ممکن است چندین روز ادامه یابد.
در پی این رویداد، تمام خطوط بزرگراههای اطراف محل سقوط به طور موقت بسته شده است.