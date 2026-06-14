رقابتهای ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی؛ برترینها به نیمهنهایی رسیدند
رقابتهای ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی در سواحل خلیج فارس با حضور برترینها در نیمه نهایی این مسابقات پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی که با حضور ۴۴ تیم از سراسر کشور و در سواحل نیلگون خلیج فارس آغاز شده بود با حضور برترینها در نیمه نهایی این مسابقات پیگیری شد.
در این مسابقات ۳۰ تیم در بخش آقایان و ۱۴ تیم در بخش بانوان حضور داشتند که پس از رقابت؛ تیمهای سالار ریاحی – فرهان اهرزاد، ایلیا بیات – سامی داوطلب، مهدی بازگیر – علیرضا رضایی و امیرعلی بنده نژاد – عرفان جوینده در بخش مردان و تیمهای ساره هژبر – یلدا حیدری، یاسمن حیدری – عسل فرهبدنیا، نیکی ثابتی – نازنین انواری، حدیث ابوصلغی – رزان اعمی زاده در بخش بانوان جواز حضور در نیمهنهایی این مسابقات را به دست آوردند.
پویا کولائیان به عنوان سرداور و سحر ارونی و کسری حجازی مدیریت این رویداد را بر عهده دارند.
رقابتهای ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی در دهکده ورزشی المپیک کیش، مجموعه ورزشی کیکلاب در حال پیگیری است.