به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی که با حضور ۴۴ تیم از سراسر کشور و در سواحل نیلگون خلیج فارس آغاز شده بود با حضور برترین‌ها در نیمه نهایی این مسابقات پیگیری شد.

در این مسابقات ۳۰ تیم در بخش آقایان و ۱۴ تیم در بخش بانوان حضور داشتند که پس از رقابت؛ تیم‌های سالار ریاحی – فرهان اهرزاد، ایلیا بیات – سامی داوطلب، مهدی بازگیر – علیرضا رضایی و امیرعلی بنده نژاد – عرفان جوینده در بخش مردان و تیم‌های ساره هژبر – یلدا حیدری، یاسمن حیدری – عسل فرهبدنیا، نیکی ثابتی – نازنین انواری، حدیث ابوصلغی – رزان اعمی زاده در بخش بانوان جواز حضور در نیمه‌نهایی این مسابقات را به دست آوردند.

پویا کولائیان به عنوان سرداور و سحر ارونی و کسری حجازی مدیریت این رویداد را بر عهده دارند.

رقابت‌های ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی در دهکده ورزشی المپیک کیش، مجموعه ورزشی کی‌کلاب در حال پیگیری است.