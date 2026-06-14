مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان، از استرداد بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حمید زینل‌پور در اولین نشست مدیران دستگاه‌های اقتصادی استان کرمان در سال جاری با حضور شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس و به میزبانی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اقدامات انجام شده در اداره کل امور مالیاتی استان، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۹ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان استان مسترد شده که این رقم نسبت به سال گذشته ۹۳ درصد رشد داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان هدف از استرداد مالیات بر ارزش افزوده را تکریم مودیان، حمایت از فعالان اقتصادی و کمک به رونق تولید و صادرات عنوان کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر تلاش کرده با تسهیل فرآیند‌های مالیاتی و استرداد به موقع، زمینه فعالیت بهتر واحد‌های تولیدی و اقتصادی را فراهم کند.

زینل‌پور در ادامه با اشاره به سهم عوارض مالیات بر ارزش افزوده در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی استان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۸۸ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات امور عشایری استان پرداخت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: همچنین در دو ماهه نخست سال جاری، علی‌رغم شرایط خاص اقتصادی کشور، بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال از این محل به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های موجود در حوزه مالیاتی گفت: یکی از مسائل مهم، پیچیدگی قوانین مالیاتی است که راهکار آن افزایش شفافیت قوانین به ویژه در حوزه معافیت‌های مالیاتی است.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های نظام مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذار تصریح کرد: در این زمینه از تجربیات گروه‌های مختلف از جمله نخبگان دانشگاهی و همکاران بازنشسته استفاده کرده‌ایم و با برگزاری جلسات متعدد در اداره‌کل امور مالیاتی استان تلاش کرده‌ایم نگاه همکاران را به سمت حمایت از واحد‌های تولیدی و جذب سرمایه‌گذار سوق دهیم.

زینل‌پور تاکید کرد: اعتقاد ما این است که رضایت مردم باید در اولویت قرار گیرد و ما مشکلات اقتصادی مردم را درک می‌کنیم و تلاش می‌کنیم در چارچوب قوانین، بیشترین همراهی با فعالان اقتصادی را داشته باشیم.

در ادامه این نشست، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از اقدامات اداره‌کل امور مالیاتی استان گفت: از پیگیری مدیرکل امور مالیاتی استان برای پایه‌ریزی ساخت ۳۰ مدرسه در استان از محل ظرفیت‌های قانونی بند (خ) قانون بودجه قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی استان افزود: در حوزه اقتصادی استان اقدامات قابل قبولی انجام شده و انسجام خوبی میان مدیران دستگاه‌های اقتصادی وجود دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تاکید کرد: همه ما خادم مردم هستیم و در شرایط اقتصادی کنونی باید با مسئولیت‌پذیری به وظایف خود عمل کنیم تا رضایت مردم جلب شود.

حسن‌پور همچنین بر ضرورت مبارزه با فرار مالیاتی شرکت‌های صوری و هدایت منابع مالی به سمت تولید با استفاده از اختیارات قانونی تاکید کرد و گفت: یکی از اولویت‌های مدیریت ارشد استان جذب سرمایه‌گذار است و مدیران اقتصادی استان باید با ارائه طرح‌های نو از این فرصت برای توسعه استان حداکثر استفاده را ببرند.