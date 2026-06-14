معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان پیش‌بینی کرد؛ در جریان مسابقات بین‌المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی ۶ هزار نفر از هموطنان به کرمان سفر کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان پیش‌بینی کرد؛ در جریان مسابقات بین‌المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی ۶ هزار نفر از هموطنان به کرمان سفر کنند.

ابوذر عطاپور در بازدید از روند آماده سازی سالن فجر گفت: هدف ما این است که ظرفیت‌های استان در حوزه اقتصادی، گردشگری، کشاورزی، صنعتی و معدنی و فرهنگی به کشور و دنیا معرفی شود.

سالن فجر کرمان و محل برگزاری رقابت‌ها با کار جهادی دستگاه‌های اجرایی طی سه هفته آماده‌سازی و مشکلات و کاستی‌های آن برطرف شد تا میزبانی خوبی را از ورزشکاران ملی و بین‌المللی داشته باشیم.

چهل‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی با مسابقات کشتی فرنگی در روز‌های ۲۵ و ۲۶ خرداد و رقابت‌های کشتی آزاد در روز‌های ۲۸ و ۲۹ خردادماه به میزبانی کرمان برگزار می‌شود.