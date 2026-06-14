برگزاری دومین مرحله لیگ کاراته وان در تهران
دومین مرحله لیگ کاراته وان کشورمان در بخش کومیته دختران و پسران ۷ تا ۱۱ تیر در استان تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، با توجه به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین برگزاری امتحانات نهایی مدارس و دانشگاه ها، فدراسیون کاراته زمان جدید برگزاری دومین مرحله لیگ کاراته وان ایران در بخش کومیته دختران و پسران را به این شرح اعلام کرد:
در بخش کومیته پسران
۷ تیر: مسابقات رده سنی نوجوانان و ۲ وزن اول جوانان
۸ تیر: ۳ وزن باقی مانده رده سنی جوانان و رده سنی امید
در بخش کومیته دختران
۹ تیر: رده سنی نوجوانان
۱۰ تیر: رده سنی جوانان
۱۱ تیر: رده سنی امید
مسابقات رده سنی نونهالان و همچنین کاتای تیمی و انفرادی در زمانی دیگر برگزار خواهد شد که متعاقبا اعلام میگردد.