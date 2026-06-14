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مقابله با جنگ شناختی دشمن، محور اصلی اجتماع شبانه مردم مهاباد بود؛ شرکتکنندگان امشب در این اجتماع با بیان اینکه اتحاد ملت ایران دشمنشکن است، بر هوشیاری آحاد جامعه در برابر توطئههای تفرقهافکنانه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مردم مهاباد امشب در اجتماع شبانه خود، بار دیگر با حضور در خیابانها، بر حفظ وحدت، انسجام ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع، رمز تداوم پیروزیها و عبور موفق کشور از پیچهای تاریخی را وحدت، اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن دانستند و با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن، بر ضرورت هوشیاری و مقابله با تلاشها برای ایجاد تفرقه و اختلاف تأکید کردند.
حاضران در این مراسم با بیان اینکه ملت ایران تاکنون پیروز میدان بوده است، حفظ یکپارچگی و انسجام را عامل ناامیدی دشمنان عنوان کرده و تأکید کردند که حضور مردم در صحنه، پیام اقتدار، همبستگی و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان مخابره میکند.
مردم مهاباد همچنین با تأکید بر اینکه وحدت و اتحاد ملی سرمایهای ارزشمند و دشمنشکن است، اعلام کردند با گوش سپردن به فرامین رهبر معظم انقلاب و حفظ همدلی، اجازه نخواهند داد دشمنان از اختلاف و تفرقه برای ضربه زدن به کشور سوءاستفاده کنند.