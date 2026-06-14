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با حضور جمعی از مسئولان شهرستان ماکو روند اجرای طرح تصفیهخانه و شبکه جمعآوری فاضلاب شهری بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در بازدید مسئولان شهرستان ماکو از تصفیهخانه و شبکه جمعآوری فاضلاب شهر، روند عملیات اجرایی این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
در این بازدید که همزمان با هفته محیط زیست انجام شد، امام جمعه، فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، رئیس دادگستری شهرستان و اعضای شورای تأمین از تصفیهخانه و شبکه جمعآوری فاضلاب شهری ماکو بازدید کردند.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ماکو، در این بازدید، ضمن تشریح روند اجرایی طرح، به بیان مطالبات و دغدغههای مردم و مجموعه آب و فاضلاب در حوزه زیرساختهای زیستمحیطی پرداخت.
حسین جعفری نژاد با اعلام اینکه فاز نخست این طرح تا پایان تیرماه سال جاری به بهرهبرداری می رسد، اظهار داشت: این طرح با در نظر گرفتن ظرفیتی معادل دو برابر جمعیت فعلی شهر ماکو طراحی و اجرا شده است.
وی با اشاره به اهمیت تکمیل این طرح زیربنایی، کمبود اعتبارات را مهمترین چالش پیشروی طرح عنوان و بر ضرورت حمایت و مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو برای تأمین منابع مالی مورد نیاز و تسریع در تکمیل طرح تأکید کرد.