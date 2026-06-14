پنجمین نشست کمیته روان‌سازی ترانزیت و توسعه لجستیک بین‌الملل ستاد ملی گذر به ریاست مهران قربانی، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه، ابلاغیه «تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشور با رویکرد مرز، محل عبور است» بررسی شد. این ابلاغیه که شامل ۹ ماده و ۳۸ تبصره است و پیش‌تر کلیات آن در ستاد ملی گذر به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تصویب شده، با اعمال اصلاحات لازم در حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، آماده ابلاغ رسمی است.

یکی از محورهای مهم این نشست، تدوین دستورالعمل خرید کانتینرهای خالی مرجوعی بود. با توجه به دپوی کانتینرهای رسوبی (عمدتاً با منشأ چین) در بنادر به دلیل هزینه‌های بالای بازگشت، مقرر شد با اخذ مجوزهای لازم و شرط بهره‌برداری مجدد در چرخه حمل‌ونقل، این کانتینرها تعیین تکلیف شوند.

در خصوص مراودات با پاکستان، بر ضرورت افزایش ظرفیت پذیرش در پایانه‌های ریمدان، میرجاوه و پیشین تأکید شد. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، رفع محدودیت‌های زیرساختی در گذرگاه‌های مرزی، تطبیق ساعات کاری و تبادل الکترونیکی اسناد گمرکی به عنوان راهکارهای اصلی برای افزایش جریان ترانزیت میان دو کشور هدف‌گذاری شده است.

در بخش پایانی، معماری «سکوی هوشمند پایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی» برای اتصال به پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر رونمایی شد. این سامانه با هدف ایجاد بستر تبادل داده میان دستگاه‌های مرتبط، وظیفه پایش ایمنی، مدیریت مصرف سوخت و رصد تردد ناوگان در داخل و خارج از کشور را بر عهده خواهد داشت. در پایان، اعضا بر تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی برای تکمیل زنجیره داده‌ای حمل‌ونقل کشور تأکید کردند.