پخش زنده
امروز: -
سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز از رایگان شدن خدمات اتوبوسهای درونشهری به شهروندان به منظور ترویج فرهنگ استفاده از ناوگان حملونقل عمومی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک محمدی بیان داشت: با شروع جنگ تحمیلی سوم، استفاده از خدمات اتوبوسرانی درونشهری با دستور شهرداری رایگان شد که با استقبال بسیار خوب شهروندان همراه بود.
وی اظهار کرد: پس از گذشت چهار ماه، همچنان ارائه خدمات از سوی اتوبوسرانی شهرداری اهواز به منظور تشویق شهروندان اهوازی به استفاده بیشتر از حملونقل عمومی و ناوگان اتوبوسرانی به جای خودروهای تکسرنشین، رایگان است.
محمدی ادامه داد: ناوگان حملونقل درونشهری اهواز از ساعات نخست اجتماعات جنگ تحمیلی سوم تاکنون با حضور مستمر در محلهای برگزاری تجمعات، خدمات جابهجایی شهروندان را نیز بر عهده داشته است.
۱۴۰ دستگاه اتوبوس درونشهری در اهواز وظیفه حملونقل عمومی را بر عهده دارند.