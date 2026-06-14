ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ارومیه در رزمگاه خیابان به فصل صدو ششم رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، درصد وششمین رزمگاه شبانه مردم ارومیه بار دیگر با خروشی انقلابی حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

قشرهای مختلف مردم انقلابی و غیور ارومیه همچون شب‌های گذشته با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، بر ضرورت حفظ انسجام ملی، ایستادگی در برابر تهدیدات و پشتیبانی از امنیت ایران اسلامی تأکید کردند.

مردم فهیم و بصیر ارومیه باردیگر با حضور آگاهانه و مسئولانه خود در صحنه‌ خط بطلانی بر توطئه‌ها و ترفندهای دشمنان کشیدند و اتحاد و انسجام صفوف ملت ایران را به نمایش گذاشتند.