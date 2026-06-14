وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به ضاحیه بیروت را نقض فاحش تفاهم آتش‌بس دانست و هشدار داد: مسئولیت پیامد‌های خطرناک آتش‌افروزی رژیم صهیونیستی برای صلح و امنیت منطقه‌ای بر عهده این رژیم و آمریکا خواهد بود

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به صاحیه بیروت به شرح زیر است :

" وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در بعد از ظهر یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در تجاوز نظامی به منطقه‌ای مسکونی در ضاحیه بیروت را که منجر به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنانی شد به شدت محکوم می‌کند.

این جنایت تروریستی، نه تنها نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان است، بلکه نقض فاحش تفاهم آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ بین ایران و آمریکا محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری مسئولیت مستقیم دولت آمریکا در قبال جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی و نقض مکرر آتش‌بس از سوی آن رژیم علیه لبنان یا ایران، بر عزم خود برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم جهت اعمال حق ذاتی دفاع مشروع تاکید می‌کند.

بدیهی است مسئولیت پیامدهای خطرناک آتش‌افروزی رژیم صهیونیستی برای صلح و امنیت منطقه‌ای بر عهده آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود. "