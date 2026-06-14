طبیعت کبیرکوه دره‌شهر از دیروز دچار حریق شد و ۲۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی آن در آتش سوخت؛ که با تلاش نیرو‌های منابع طبیعی و گروه‌های مردمی هم‌اکنون به‌طور کامل مهار شده است.

آتشی که از صبح به جان کبیرکوه دره‌شهر افتاده بود، خاموش شد

آتشی که از صبح به جان کبیرکوه دره‌شهر افتاده بود، خاموش شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام اظهار کرد: اطفاء این آتش‌سوزی، طی دو روز گذشته به دلیل وزش باد و شرایط سخت توپوگرافی منطقه با دشواری‌هایی همراه بود؛ اما با حضور نیرو‌های یگان حفاظت، کارکنان منابع طبیعی و دستگاه‌های عضو ستاد بحران کنترل شد.

یاسم خانمحمدیان، افزود: از همان ساعات اولیه، تمام ظرفیت‌های عملیاتی و پشتیبانی برای جلوگیری از گسترش حریق به‌کار گرفته شد و در نهایت آتش به‌طور کامل مهار شد.

وی تأکید کرد: با وجود مهار آتش، نیرو‌های یگان حفاظت در دره‌شهر و آبدانان همچنان در منطقه مستقر هستند و عملیات پایش و لکه‌گیری تا صبح فردا ادامه دارد؛ تا از شعله‌ور شدن مجدد جلوگیری شود.