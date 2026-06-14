پخش زنده
امروز: -
طبیعت کبیرکوه درهشهر از دیروز دچار حریق شد و ۲۰ هکتار از عرصههای جنگلی آن در آتش سوخت؛ که با تلاش نیروهای منابع طبیعی و گروههای مردمی هماکنون بهطور کامل مهار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام اظهار کرد: اطفاء این آتشسوزی، طی دو روز گذشته به دلیل وزش باد و شرایط سخت توپوگرافی منطقه با دشواریهایی همراه بود؛ اما با حضور نیروهای یگان حفاظت، کارکنان منابع طبیعی و دستگاههای عضو ستاد بحران کنترل شد.
یاسم خانمحمدیان، افزود: از همان ساعات اولیه، تمام ظرفیتهای عملیاتی و پشتیبانی برای جلوگیری از گسترش حریق بهکار گرفته شد و در نهایت آتش بهطور کامل مهار شد.
وی تأکید کرد: با وجود مهار آتش، نیروهای یگان حفاظت در درهشهر و آبدانان همچنان در منطقه مستقر هستند و عملیات پایش و لکهگیری تا صبح فردا ادامه دارد؛ تا از شعلهور شدن مجدد جلوگیری شود.