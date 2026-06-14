معاون اجرایی سپاه عاشورا گفت:شهدا به ما عزت، افتخار و امنیت بخشیدند و اگر امروز دشمن متجاوز را به خاک ذلت نشانده‌ایم از برکت خون پاک شهداست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، داود عباسی در مراسم گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی دوم در شهرستان هوراند ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار به ویژه شهید شاخص اقتدار شهرستان هوراند شهید رضا جباری با بیان اینکه ملت ایران به توفیق الهی امروز منسجم‌تر، متحدتر و قدرتمندتر از گذشته شده است گفت: دشمن برای ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب برنامه‌ریزی کرده بود، اما نتیجه آن افزایش همدلی، انسجام و وحدت در میان اقوام و مذاهب کشور شد.

عباسی خاطرنشان کرد:امروز دشمنان دیگر نمی‌توانند از حقوق بشر سخن بگویند چرا که با حمله به مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های عمومی چهره واقعی خود را به جهانیان نشان دادند.

وی گفت: همان‌گونه که در دوران هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان شاهد اتحاد و همبستگی ملت ایران بودیم، امروز نیز این وحدت در تمامی عرصه‌ها وجود دارد و تا زمانی که این اتحاد حفظ شود، دشمن هرگز به اهداف خود دست نخواهد یافت.