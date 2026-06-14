حضور حماسی مردم ولایتمدار آذربایجان‌غربی در رزمگاه شبانه به فصل صدو ششم رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قشرهای مختلف مردم قهرمان آذربایجان‌غربی دوشادوش سایر هم وطنان غیور خود با حضور در صدو ششمین تجمع شبانه آمادگی کامل خود را برای صیانت از امنیت ملی و خاک پاک میهن اسلامی ایران اعلام کردند.

مرزداران مقاوم میهن در شمال غرب کشور باردیگر با حضور گسترده در سنگرخیابان برهوشیاری کامل در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

مردم انقلابی آذربایجان غربی باسردادن شعارهای انقلابی و همخوانی سرود های حماسی تبعیت خود را از ولی فقیه ورهبری معظم انقلاب و حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح کشور ابراز کردند.