ببه گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛به مناسبت ۲۴ خردادف روز جهانی اهداء خون از اهداء کنندگان مستمر خون در شهرستان سلسله تجلیل شد.

مدیرکل انتقال خون استان گفت:از ۹ اسفند سال ۱۴۰۴ تا ۱۷ فروردین سال ۱۴۰۵، هشت هزار و ۹۳۰ نفر برای اهدای خون به پایگاه‌های استان مراجعه کردند که هفت هزار و ۶۳۵ نفر موفق به اهدای خون کامل شدند.



علی سوری افزود: آمار اهدای کامل در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و ۹۲۹ واحد بوده است.





