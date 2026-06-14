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به مناسبت روز جهانی اهداء خون، از اهداء کنندگان مستمر خون در شهرستان سلسله تجلیل شد.
ببه گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛به مناسبت ۲۴ خردادف روز جهانی اهداء خون از اهداء کنندگان مستمر خون در شهرستان سلسله تجلیل شد.
مدیرکل انتقال خون استان گفت:از ۹ اسفند سال ۱۴۰۴ تا ۱۷ فروردین سال ۱۴۰۵، هشت هزار و ۹۳۰ نفر برای اهدای خون به پایگاههای استان مراجعه کردند که هفت هزار و ۶۳۵ نفر موفق به اهدای خون کامل شدند.
علی سوری افزود: آمار اهدای کامل در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و ۹۲۹ واحد بوده است.