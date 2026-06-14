همزمان با هفته جهاد کشاورزی دو طرح در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی و خدمات گیاه‌ پزشکی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در شهرستان بناب افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حسن علیوند رئیس اداره جهاد کشاورزی بناب در مراسم افتتاح دو طرح کشاورزی در این شهرستان اظهار کرد: شهرستان بناب دارای شش واحد تولیدی خوراک دام و طیور است که سالانه بیش از دو هزار تن انواع محصولات خوراک دام و طیور تولید و به نقاط مختلف کشور ارسال می‌کنند.

علیوند افزود:واحد جدید تولید خوراک دام و طیور در راستای تکمیل زنجیره تولید بخش کشاورزی راه‌اندازی شده و برای احداث آن ۱۷۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه این واحد برای ۱۵ نفر به صورت مستقیم و بیش از ۱۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد کرده است گفت:با بهره‌برداری از این مجموعه امکان ذخیره‌سازی بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ تن نهاده‌های دامی به صورت خام فراهم شده و در زمان مورد نیاز فرآوری و تولید خوراک دام و طیور انجام و در اختیار بهره‌برداران و تولیدکنندگان کشور قرار می‌گیرد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی بناب خاطرنشان کرد:توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی از اولویت‌های مهم این شهرستان بوده و اجرای چنین طرح‌هایی نقش موثری در کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار دارد.

محمدحسین قلعه‌ای فرماندار شهرستان بناب نیز در این مراسم با قدردانی از فعالان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی اظهار کرد:حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته یکی از مهمترین راهکار‌های توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در منطقه است.

محمدحسین قلعه‌ای افزود: افتتاح این طرح ها همزمان با هفته جهاد کشاورزی نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرستان بناب در حوزه تولید، صنایع تبدیلی و خدمات تخصصی کشاورزی است و مدیریت شهرستان از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان این بخش حمایت خواهد کرد.

وی ادامه داد: ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، تقویت امنیت غذایی و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی از مهمترین دستاورد‌های این طرح‌ها به شمار می‌رود.

در ادامه برنامه‌های هفته جهاد کشاورزی، کلینیک گیاه‌پزشکی به عنوان نخستین کلینیک گیاه‌ پزشکی درجه یک در شمال‌غرب کشور نیز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

این مرکز در زمینی با زیربنای ۵۰۰ مترمربع و با صرف بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار احداث شده است.

گفتنی است این کلینیک با هدف ارائه خدمات تخصصی گیاه‌پزشکی، صدور گواهی‌های بهداشتی برای محموله‌های وارداتی و صادراتی و تسهیل فرآیند تجارت محصولات کشاورزی راه‌اندازی شده و می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات، ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان ایفا کند.

مسئولان حاضر در این مراسم افتتاح این مرکز تخصصی را گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های کشاورزی منطقه و افزایش ظرفیت صادراتی استان آذربایجان شرقی عنوان کردند.