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رئیس هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران در صفحه مجازی خود، نوشت: مجاهدت رزمندگان حزب الله و سیاست مقتدرانه ایران، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان عزیز را تضمین میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدباقر قالیباف در این پیام نوشته است: هرگز نمیتوانند هیچ بخشی از ارکان مقاومت را تک و تنها گیر بیاورند. مجاهدت رزمندگان حزب الله و سیاست مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان عزیز را تضمین میکند و بساط دیوانهبازی و جنگافروزی رژیم صهیونیستی را بر هم خواهد زد؛ بچرخ تا بچرخیم.