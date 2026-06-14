رئیس هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران در صفحه مجازی خود، نوشت: مجاهدت رزمندگان حزب الله و سیاست مقتدرانه ایران، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان عزیز را تضمین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدباقر قالیباف در این پیام نوشته است: هرگز نمی‌توانند هیچ بخشی از ارکان مقاومت را تک و تنها گیر بیاورند.‌ مجاهدت‌ رزمندگان حزب الله و سیاست مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان عزیز را تضمین می‌کند و بساط دیوانه‌بازی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی را بر هم خواهد زد؛ بچرخ تا بچرخیم.