به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش پروژه‌های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، گفت: اجرای طرح‌های شاخص سرمایه‌گذاری در ارومیه زمینه‌ساز افزایش نشاط اجتماعی، توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مرکز استان خواهد بود.

رضا رحمانی امروز در حاشیه بازدید میدانی از طرح میدان امام (ره)، خیابان غذا، رودخانه شهرچای و زمین‌های لشکر ۶۴ ارومیه، با اشاره به اهمیت این طرح‌ها افزود: این طرحها با رویکرد بازآفرینی شهری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، در حال تبدیل شدن به کانون‌های جدید اقتصادی، اجتماعی و گردشگری در شهر هستند.

وی همچنین با بیان اینکه طرح میدان امام (ره) به عنوان یکی از طرح‌های شاخص ارائه شده در رویداد بین‌المللی سرمایه‌گذاری "اینوا" نقش مهمی در احیای بافت تاریخی شهر دارد، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در مجاورت بازار سنتی و مسجد جامع، می‌تواند ضمن تقویت هویت تاریخی ارومیه، به توسعه فعالیت‌های تجاری و گردشگری در هسته مرکزی شهر کمک کند.

استاندار آذربایجان‌غربی خیابان غذا را نیز ظرفیتی مهم برای معرفی فرهنگ و تنوع غذایی استان دانست و افزود: این طرح با ایجاد فضاهای جمعی و برگزاری رویدادهای فرهنگی، علاوه بر رونق اقتصادی، به افزایش سرزندگی شهری و حضور فعال خانواده‌ها در فضاهای عمومی منجر خواهد شد.

رحمانی همچنین با اشاره به پروژه ساماندهی رودخانه شهرچای و سواحل آن، اضافه کرد: تبدیل این محور طبیعی به یک فضای عمومی پویا، ضمن بهبود وضعیت زیست‌محیطی، بستر مناسبی برای توسعه گردشگری شهری و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات و تفریح فراهم می‌کند.

وی در پایان طرح ساماندهی زمین‌های لشکر ۶۴ را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های توسعه شهری ارومیه عنوان کرده و افزود: این محدوده با کاربری‌های متنوع تجاری، خدماتی، فرهنگی و تفریحی، می‌تواند به یکی از قطب‌های جدید فعالیت شهری تبدیل شده و نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.