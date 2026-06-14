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فرماندار ارومیه بر توسعه زیرساختهای حوزه آب و فاضلاب و صیانت از منابع آبی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ارومیه در بازدید از تصفیهخانه فاضلاب این شهر، برتوسعه زیرساختهای حوزه آب و فاضلاب و صیانت از منابع آبی شهرستان تاکید کرد.
قهرمان عیوضلو در این بازدید که جمعی از مسئولان دستگاه های ذیربط نیز حضور داشتند، آخرین وضعیت تصفیه و مدیریت فاضلاب شهری، ظرفیتهای موجود، روند بهرهبرداری و برنامههای توسعهای این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.
فرماندارارومیه با بیان اهمیت توسعه زیرساختهای حوزه آب و فاضلاب، نقش این تأسیسات را در حفظ منابع آبی، ارتقای سلامت عمومی و تحقق توسعه پایدار حائز اهمیت دانست و بر بهرهبرداری مطلوب از ظرفیتهای موجود و تقویت زیرساختهای مرتبط تأکید کرد.
در ادامه این بازدید گزارشی از عملکرد تصفیهخانه، میزان فاضلاب ورودی، فرآیندهای تصفیه و کیفیت پساب خروجی آن ارائه و بر تداوم همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی در راستای ارتقای شاخصهای زیستمحیطی، توسعه زیرساختهای فاضلاب و استفاده بهینه از پساب تصفیهشده تأکید شد.